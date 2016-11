Treffen am Runden Tisch

Steglitz.

Das nächste Treffen des Runden Tisches Steglitz-Mitte findet am Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, statt. Am Runden Tisch können Steglitzer Bürger im zweimonatigen Rhythmus unkompliziert miteinander in Kontakt treten und an Verantwortungsträger des Bezirksamtes sowie an kommunale Parteien ihre Anliegen richten. Jeder kann Ideen für den Kiez einbringen, aktuelle Themen besprechen, Projekte oder Maßnahmen initiieren.Weitere Informationen und Termine zu den Runden Tischen im Bezirk gibt es auf http://www.runde-tische-steglitz-zehlendorf.de/