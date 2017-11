Trödelbasar und Martinsumzug

Berlin: Markus-Kirchengemeinde |

Steglitz. Am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. November, lädt die Evangelische Markus-Kirchengemeinde zum Martinsbasar ins Gemeindehaus, Albrechtstraße 81 A, ein. Der Basar ist am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr und um 15.45 Uhr gibt es Kasperletheater und Basteln für Kinder. Um 17 Uhr beginnt der Laternenumzug durch den Stadtpark mit St. Martin auf dem Pferd. Am Sonntag findet der Basar von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kinder können einer Märchenerzählerin lauschen. An beiden Tagen werden Trödel, Haushaltsgegenstände und Kleidung, Schallplatten und CDs, Briefmarken, Bilder und Weihnachtsartikel angeboten. Für Speis und Trank ist gesorgt. Der Erlös des Martinsbasars ist für sozial-diakonische Zwecke bestimmt. KaR