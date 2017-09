Vortrag rund um die Pflege

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. In der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, steht am Mittwoch, 27. September, 15 Uhr, ein kostenloser Vortrag zu den neuen Begutachtungsrichtlinien der Pflegeversicherung auf dem Programm. Eine Pflegesachverständige informiert über die Richtlinien, die sich mit der Einführung des Pflegestärkungsgesetzes 2 verändert haben. Nach diesen Richtlinien stellt der Medizinische Dienst der Krankenversicherungen den Pflegegrad fest. In dem Referat erfährt man unter anderem, wann es einen Pflegegrad gibt, wie sich jeder auf die Begutachtung vorbereiten kann und worauf man im Einzelnen achten sollte. Anmeldungen erbeten unter 76 90 26 00. KaR