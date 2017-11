Vortrag: Verschleißbedingte Wirbelsäulenbeschwerden

Von Therapiemaßnahmen bis hin zu Operationsmöglichkeiten In einem Vortrag von Dr. med. Martin Merkle, Oberarzt der Neurochirurgie im Sankt Gertrauden Krankenhaus, geht es am Mittwoch, 15. November 2017, 17.30 Uhr um verschleißbedingte Wirbelsäulenbeschwerden. Im Park Alterssitz City in der Wilmersdorfer Meinekestraße 14 gibt der Neurochirurg einen Überblick über die wichtigsten Behandlungsmöglichkeiten. Der Eintritt ist frei, telefonische Anmeldungen erbeten unter

(030) 88 57 610.



„Als das Kompetenzzentrum für Pflege im Kiez mit den Schwerpunkten Demenz und Schlaganfall sind wir seit über 45 Jahren in der City-West fest verankert und freuen uns über zahlreiche Interessierte aus unserer Nachbarschaft“, sagt Ines Voigt, die Leiterin des Parks Alterssitz City.



Zu den degenerativen, also verschleißbedingten Wirbelsäulenerkrankungen gehören mehrere Krankheitsbilder. Oft ist die Lendenwirbelsäule betroffen. Durch den natürlichen Abnutzungsprozess an der Wirbelsäule kann es zu Entzündungen und Schmerzen kommen, für deren Behandlung unterschiedliche Therapien zur Verfügung stehen. Der Neurochirurg Dr. Merkle erklärt verständlich das Spektrum der Behandlung: von konservativen Therapiemaßnahmen bis zu modernen Operationsmöglichkeiten. Nach dem Vortrag kann gefragt und diskutiert werden.





