Weihnachtsmarkt in der Residenz Dahlem

Gefeiert wird am Samstag, 2. Dezember 2017 von 15.00 bis 18.00 Uhr Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Residenz Dahlem, Clayallee 54–56, findet dieses Jahr am Samstag, 2. Dezember 2017 von 15.00 bis 18.00 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, telefonische Anmeldung erbeten unter (030) 841 89 10.



Am Tag vor dem ersten Advent wird den Bewohnern und Gästen eine sehr vielfältige Auswahl an weihnachtlichen Leckereien angeboten: von köstlichem Glühwein und Eierpunsch über Lebkuchen, selbstgebackene Waffeln und Crêpes bis hin zu Bratwurst vom Grill, Grünkohl mit Knackern und Erbsensuppe mit Bockwurst. Nach Weihnachtsgeschenken können die Besucher an zwei Marktständen stöbern, die Schmuck und kreative Adventsdekorationen anbieten. Für die lieben Kleinen kommt der Weihnachtsmann und beim Büchsenwerfen gibt es kleine Überraschungen zu gewinnen.



„Seit über 46 Jahren sind wir in Dahlem als Kompetenzzentrum für Pflege bekannt und freuen uns, zusammen mit den Bewohnern, Angehörigen und Gästen aus der Nachbarschaft die Adventszeit einzuläuten“, sagt Kerstin Jähne, die Leiterin der Residenz Dahlem. Das Pflegeheim ist neben Demenz auf Senioren mit Parkinsonerkrankungen spezialisiert und versorgt pflegebedürftige ältere Menschen aller Pflegegrade.







Kontakt Residenz Dahlem:

Kerstin Jähne (Leiterin) | Tel.: (030) 841 891-0 | E-Mail: jaehne@familie-franke.de |

Clayallee 54–56 | 14195 Berlin-Dahlem | Internet: www.residenz-dahlem.de





Allgemeine Informationen zur Residenz Dahlem:

Die RESIDENZ DAHLEM ist die feine Adresse für Pflege am Grunewald – eine stationäre Pflegeeinrichtung, die seit über 46 Jahren als Kompetenzzentrum für Pflege steht. Das Haus ist eines von drei Altenheimen des Familienunternehmens FAMILIE FRANKE Seniorenresidenzen und verfügt über 137 Pflegeplätze in behaglichen Ein- und Zweibettzimmern. Die Residenz Dahlem ist spezialisiert auf pflegebedürftige Menschen mit Morbus Parkinson und mit demenziellen Erkrankungen und bietet auch Angebote in der allgemeinen Altenpflege sowie für alle Pflegegrade. Bei der Regelüberprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) erhält die Pflegeeinrichtung stets ein „sehr gut“ für hervorragende Pflegequalität. Zuvor war ihr bereits von der Verbraucherschutzorganisation Heimverzeichnis – Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung das Signet „Grüner Haken“ für Verbraucherfreundlichkeit zuerkannt worden. Die Seniorenresidenz ist TÜVmed zertifiziert.