Weihnachtsmarkt mit Adventskranz-Verkauf in Lankwitz

Adventskränze, Kunsthandwerk, Glühwein, Bratwürste und Kinderanimation am 24. November 



Am Freitag, 24. November 2017 von 14 bis 18 Uhr erwartet das Sanatorium West in der Dessauerstraße 1 (Bus M11 bis Lange Straße) in 12249 Berlin-Lankwitz wieder viele Besucher zum traditionellem Weihnachtsmarkt.

Ein gemütlicher Markt lädt zum Stöbern ein. Händler aus Berlin und Umgebung bieten an ihren Ständen Kunsthandwerk, Parfüm, weihnachtliche Floristik wie Adventskränze und -gestecke, Schmuck, selbstgemachte Teddys, Strickwaren aller Art, handgemachte Weihnachtsdekoration und vieles mehr an. Bei Bratwurst vom Grill, frischen Waffeln und heißem Glühwein lässt es sich gut in Weihnachtsstimmung kommen. Auf die lieben Kleinen warten ein Kinderkarussell, Büchsenwerfen und weitere Überraschungen.

Der Eintritt ist frei, Anmeldung erbeten unter Telefon (030) 77 30 20.





Kontakt Sanatorium West:

Carola Focke (Leiterin) | Tel.: (030) 773 02-0 | E-Mail: focke@familie-franke.de |

Dessauerstraße 1 | 12249 Berlin-Lankwitz | Internet: www.sanatorium-west.de



Informationen zum Sanatorium West:

Das SANATORIUM WEST im ruhigen und grünen Berliner Stadtteil Lankwitz ist eine stationäre Pflegeeinrichtung, die die seit über 46 Jahren als Kompetenzzentrum für Pflege steht. Das Haus ist eines von drei Altenheimen des Familienunternehmens FAMILIE FRANKE Seniorenresidenzen und verfügt über 180 Pflegeplätze in Ein- und Zweibettzimmern. Das SANATORIUM WEST ist spezialisiert auf Intensiv- und Schwerstpflege: Es gibt Pflegeangebote in einem Wohnbereich für junge Menschen ab 20 Jahre (Junge Pflege), in einem geriatrisch-palliativen und in einem gerontopsychiatrischen Wohnbereich, auf einer Wachkomastation (Phase F) sowie Angebote in der allgemeinen Altenpflege und für demenzielle Erkrankungen. Bei der Regelüberprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) erhält die Pflegeeinrichtung stets ein „sehr gut“ für hervorragende Pflegequalität. Die Pflegeeinrichtung ist TÜVmed zertifiziert, mit dem Signet „Grüner Haken“ der Verbraucherschutzorganisation Heimverzeichnis – Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung für Verbraucherfreundlichkeit ausgezeichnet.