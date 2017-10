Wer ist jung und engagiert?

Berlin: Gutshaus Steglitz |

Steglitz-Zehlendorf.

„Ehrenamtliches Engagement ist für Kinder und Jugendliche neben dem oft ausgefüllten Schulalltag nicht selbstverständlich, aber für sie selbst und unsere Gesellschaft von großem Wert!“, heißt es in einer Mitteilung des Kinder- und Jugendbüros Steglitz-Zehlendorf. Um diesen Einsatz zu würdigen, werden zum achten Mal junge Bezirkshelden ausgezeichnet. Vereine, Verbände, Schulen, Eltern und Privatpersonen können bis zum 5. November engagierte junge Menschen im Alter von 10 bis 21 Jahren aus dem Bezirk für die Ehrung vorschlagen. Die Auszeichnung findet am 24. November im Gutshaus Steglitz, Schloßstraße 48, statt. Vorschläge können per Mail an kijubsz@berlin.de gemacht werden. Dabei sollten Name und Alter der betreffenden Person, seit wann sich diese engagiert und was sie auszeichnet, angegeben werden.