Wie motiviere ich mein Kind?

Berlin: Ingeborg-Drewitz-Bibliothek |

Steglitz. In einem Vortrag erklärt Bettina Zydatiß, wie Eltern ihr Kind motivieren können, mehr für die Schule zu tun. Am Mittwoch, 29. November, 18 Uhr, erklärt sie in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, welche Faktoren eine Rolle spielen, damit Menschen motiviert sind und bleiben. Der Vortrag ist für Eltern und Lehrer geeignet. Der Eintritt kostet fünf Euro. Anmeldungen unter 902 99 50 20. Veranstalter ist die VHS Steglitz-Zehlendorf in Kooperation mit dem Feministischen Frauen Gesundheitszentrum (FFGZ) und der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek. KaR