Eisbahn - Forum Steglitz

Genießt die schöne Seite des Winters



Direkt vor dem Forum Steglitz bieten wir ab dem 27. Januar mit unserer Eisbahn eine tolle Winterattraktion.

Zieh Dir Schlittschuhe an, dreh auf der Eisbahn Deine Runden und lass Dir beim Eislaufen den Wind um die Nase wehen. Wer will, kann sich anschließend mit einer Bratwurst stärken und sich mit Glühwein oder Kakao aufwärmen.



Die Eisbahn ist Montag bis Samstag von 11 bis 19 Uhr und an Sonntagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Preise: Eintritt Kinder und Erwachsene: 1,50 €

Schlittschuhverleih (für 2 Stunden): 1,50 € (für die Ausleihe erhebt der Veranstalter ein Pfand)