Steglitz.

Vor dem Forum Steglitz in der Schloßstraße 1 eröffnet am Freitag, 27. Januar, eine kleine Eisbahn. Das Angebot eignet sich auch für Kita-Gruppen. Die Eisbahn ist bis Ende Februar Montag bis Sonnabend von 11 bis 19 Uhr und an Sonntagen von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro. Schlittschuhe können für 1,50 Euro pro zwei Stunden und gegen ein Pfand ausgeliehen werden.