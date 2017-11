Freund feiert zweiten Sieg

Steglitz. Südwest gewann auch das zweite und gleichzeitig letzte Spiel unter Interimstrainer Thomas Freund, diesmal 3:1 (2:0) bei Hertha BSC Am. II. Südwests May musste in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Feld. Neuer Coach beim Bezirksligisten und damit Nachfolger von Wissam Shaheen wird Philipp Schmidt.



Er feiert sein Debüt auf der Bank des Tabellenzweiten am 19. November beim VfB Friedrichshain, der derzeit nur den 15. Platz belegt. Anstoß ist um 15.15 Uhr in der Virchowstraße.

Gefällt mir