Fußballcamp bei den Preussen

Lankwitz.

Der BFC Preussen 1894 richtet in den Sommerferien vom 24. bis 28. Juli erstmals ein Fußball-Camp für fußballbegeisterte Kinder der Jahrgänge 2004 bis 2011 aus. Dafür haben sich die Preussen die Audi Schanzer Fußballschule (ASF) vom bayrischen Zweitligisten FC Ingolstadt 04 als Kooperationspartner ins Boot geholt. Die ASF bietet diese Camps in allen Bundesländern und im Ausland an. Die Teilnahme kostet 173 Euro. Anmeldung und weitere Infos auf www.audi-schanzer-fussballschule.de . Anmeldeschluss ist spätestens vier Wochen vor dem Camp.