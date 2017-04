Hochklassiges Spitzenspiel

Steglitz. Mit etwas Glück nahm Stern im Topspiel beim SD Croatia einen Punkt mit – 1:1 (1:0). In der hochklassigen Begegnung netzte Froelian nach einem Konter zum 1:0 für Stern ein (22.). Croatia brauchte einige Zeit, um sich davon zu erholen, dominierte aber in der zweiten Hälfte das Geschehen. Die Belohnung dafür erfolgte schon in der 55. Minute, Camara traf aus kurzer Distanz zum Ausgleich.



Nach dem folgenden heftigen Hagelschauer spielten beide Mannschaften auf Sieg, es blieb jedoch beim Remis. „Dafür, dass viele Spitzenspieler nicht auf dem Feld standen, haben meine Jungs das sehr ordentlich gemacht“, bilanzierte Stern-Trainer Manuel Cornelius.



Jetzt steht das nächste Berlin-Liga-Topspiel gegen den Tabellendritten SV Tasmania an (Sonntag 12.45 Uhr, Kreuznacher Straße). Für Stern gibt es dort einiges gutzumachen, das Hinspiel endete 0:4.

