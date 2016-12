Südwest beendet Durststrecke

Steglitz. Nach mehreren deftigen Niederlagen hat der SSC Südwest wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Mit dem 3:1 (1:0)-Sieg über Blau-Weiß Hohen Neuendorf schob sich der Steglitzer Klub wieder näher an die Nichtabstiegsplätze heran. Weit über eine Stunde bestimmte Südwest das Geschehen und lag durch Tore von Maschek (36.), Oestreich (48.) und Horn (68.) mit 3:0 in Führung, ehe die Gäste durch Kübler (75.) verkürzen konnten. Danach begann das große Zittern bei den Steglitzern, denn nun spielte nur noch der Gegner. Latte und Pfosten sowie

ein überragender Hechert im Tor des SSC verhinderten den Anschlusstreffer.



Am Ende feierte Südwest den dritten Sieg in dieser Saison und hofft in den restlichen zwei Begegnungen der Hinserie weiteren Boden gutzumachen. Am Sonntag muss Südwest bei Internationale auf dem Dominicus-Sportplatzplatz antreten (Beginn 14.30 Uhr).

