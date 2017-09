Südwest verliert Spitzenspiel

Steglitz. Im Spitzenspiel der Bezirksliga musste Südwest eine bittere 0:2 (0:2)-Niederlage beim FK Srbija einstecken. Die mit vielen Routiniers besetzten Gastgeber agierten cleverer und verdienten sich dadurch den Sieg.



Der erste Treffer fiel durch eine direkt verwandelte Ecke von A. Marjanovic in der siebten Minute. Duvnjak besorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das zweite Tor für Srbija. Südwest scheiterte vorallem an der mangelhaften Chancenverwertung, traf unter anderem einmal die Latte.



Weiter geht es am Sonntag mit einem Heimspiel in der Lessingstraße gegen BJK Berlin. Anstoß ist um 12.25 Uhr.

