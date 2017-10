Bessere Radwege gefordert

Steglitz-Zehlendorf.

Wer regelmäßig mit dem Rad unterwegs ist, kennt das Problem: Straßen mit Kopfsteinpflaster sind mit dem Fahrrad kaum befahrbar. Daher weichen Radler oft auf den Gehweg aus und gefährden dadurch Fußgänger. Die Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung fordert nun das Bezirksamt in einem Antrag auf, geeignete und kostengünstige Maßnahmen für fahrradfreundlichere Straßen zu entwickeln. Sie schlägt beispielsweise vor, an den Fahrbahnrändern eine glatte Deckschicht aufzubringen. Das Radwegenetz im Bezirk könnte somit deutlich verbessert werden. Über den Antrag wird derzeit in mehreren Ausschüssen beraten.