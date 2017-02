Fahrrad-Abteile für Pendler

Steglitz-Zehlendorf.

Vor allem Berufspendler benutzen Fahrrad und S-Bahn, um von den Außenbezirken schnell in die Innenstadt zu kommen. Allerdings sind gerade im Berufsverkehr die S-Bahnen übervoll. Konflikte zwischen Fahrgästen mit und ohne Fahrräder sind vorprogrammiert. Um hier Entlastung zu schaffen und weitere Menschen für die umweltfreundliche Kombi Fahrrad/S-Bahn zu begeistern, wünscht sich die SPD-Fraktion in der BVV Fahrradabteile in den neuen Pendler-S-Bahnen. In einem Antrag ersucht die SPD-Fraktion das Bezirksamt, sich dafür einzusetzen, mit den neuen S-Bahnzügen separarte Fahrrad-Abteile einzuführen.