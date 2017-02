Ein schmackhafter Speisefisch ernährt sich von Pflanzen

Pflanzen zur Ernährung und „Klimaschützer“

(afrikanische Buntbarschart) und ist aufgrund seines schnellen Wachstums, seiner hohen Fruchtbarkeit und seiner Widerstandsfähigkeit gegen äußere Umwelteinflüsse einer der erfolgreichsten Zuchtfische weltweit. Er ist ernährungsphysiologisch äußerst wertvoll: 100 g Filet enthalten 19,5 g hochwertiges Protein bei nur 1,0 g Fett und einem Brennwert von 390 kJ und gilt daher bei Entwicklungshilfe-Projekten als sehr geeignet für alle Gebiete, in denen es an eiweißreicher Ernährung mangelt.Unsere Futterpflanzen sind die Salicornia und verschiedene Algen, die auf der Speisekarte der Fische für Abwechslung sorgen. Die in Marokko einheimische Salicornia dient im Projekt nicht nur als Futtermittel, sondern auch als Biofilter für das Wasser aus den Fischteichen. Sie nimmt 10mal soviel Kohlenstoffdioxid auf wie freigesetzt wird und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz !gibt es bei wolfgang.gutowski@proterra-biofood.de oder unter 01578-56 88 746