Schirm Schirmer

Berlin: SchirmSchirmer | Schirm Schirmer, Kieler Straße 6, 12163 Berlin, Tel. 791 66 24.



Die Tradition des Schirmmachers Rolf Lippke geht bis in das Jahr 1882 zurück. Er ist bereits in der achten Generation in diesem selten gewordenen Berufszweig tätig und betrieb Schirmfachgeschäfte in Wedding. Im Januar übernimmt er das Traditionsgeschäft Schirm Schirmer in Steglitz.

