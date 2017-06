Reinickendorf ist nun um ein Kunstwerk reicher

Im Dialog mit dem Grundstückeigentümer, den Betreibern des Eiscafés, dem Bauamt Reinickendorf und den umliegenden Marktteilnehmern erstellte eine Münchener Werbeagentur mit dem Graffiti-Experten Christian Hermann aus Oldenburg dem Eiscafé dessen neues Kunst-Motiv. Und mit dem Signet des Künstlers wird auch zudem weiter verhindert, daß neue großflächige Sachbeschädigungen an dieser Stelle entstehen (Ehrenkodex Sprüher-Szene).Den Löwenanteil der Kosten übernahm eine TV-Sendung. Weitere Informationen erteilt die Redaktion unter Tel. 0175-8148028.Übrigens: Der Künstler wurde sehr günstig in einem Hotel gegenüber der Straßenseite einquartiert. So sieht echte Nachbarschaftshilfe aus ...