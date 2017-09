Herbstsemester an der Volkshochschule: Ballett, Fremdsprachen und Vieles mehr

Berlin: Volkshochschule Reinickendorf |

Tegel.Das Herbstsemester an der Volkshochschule Reinickendorf, Buddestr. 21, ist am 4. September gestartet. Bis Dezember beginnen mehr als 800 Kurse, Workshops, Exkursionen und Vorträge.

Sogar Finnisch, Dänisch, Estnisch und Isländisch kann in der Volkshochschule Reinickendorf gelernt werden. Einzigartig in Reinickendorf ist auch die anhaltend hohe Nachfrage an Ballettkursen. Das aktuelle Programmheft ist im Tegel-Center, im Rathaus Reinickendorf, im Fontane-Haus im Märkischen Viertel, in den Reinickendorfer Bibliotheken und an vielen weiteren Stellen im Bezirk kostenfrei erhältlich.Die Kurse der VHS finden in den Lehrstätten in ganz Reinickendorf statt. Anmeldungen zu den einzelnen Kursen sind auf verschiedenen Wegen möglich: Per Fax unter

902 94 48 00. E-Mail an Weitere Informationen gibt es montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr unter902 94 48 00. E-Mail an vhs@reinickendorf.berlin.de

902 94 48 12, persönlich in der VHS-Geschäftsstelle in der 4. Etage im Tegel-Center und im Internet unter www.berlin.de/vhs/volkshochschulen/reinickendorf möglich.