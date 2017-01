Berlin: Integrierte Sekundarschule Benjamin-Franklin |

Borsigwalde. Die Benjamin-Franklin-Schule, Sommerfelder Straße 5-7, öffnet sich für Interessierte am Freitag, 20. Januar, von 17 bis 20 Uhr zum Tag der offenen Tür. Die Integrierte Sekundarschule bietet alle Schulabschlüsse an, das Abitur kann an Oberstufen kooperierender Schulen abgelegt werden. CS