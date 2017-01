Sicher mit dem Smartphone

Tegel.

„Unterwegs im Netz – aber sicher?!“ heißt ein Informationsabend am Dienstag, 7. Februar, um 18 Uhr im Medienkompetenzzentrum meredo, Namslaustraße 45-47. Das Angebot richtet sich vor allem an Eltern, die sich über Gefahren der mobilen Internetnutzung informieren möchten. Hintergrund: In fast allen Familien gibt es inzwischen Smartphones mit Internetzugang, die auch Kinder und Jugendliche wie selbstverständlich nutzen. Neben den positiven Aspekten der Kommunikation birgt der dauerdigitalisierte Alltag aber auch Risiken: Datenmissbrauch, Cybermobbing, Überforderung durch Datenflut. Um all dies geht’s beim Info-Abend, zu dem auch Jugendliche willkommen sind. Die Teilnahme ist kostenlos, Infos gibt es unter www.meredo.de und432 30 56.