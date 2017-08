Sprechstunde in Humboldt-Bibliothek: Tücken der Onleihe werden behandelt

Tegel.

Immer Donnerstags, von 11.30 – 13.30 Uhr, findet in der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstr. 19, eine Sprechstunde zum Thema „Probleme mit der Onleihe“ statt.

Schwerpunktmäßig geht es dabei um Problemlösungen und Fragen zu den heruntergeladenen oder ladbaren Inhalten des "Onleihe-Angebotes" auf eigene Multimediageräte, wie etwa Tablets. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.Seit Juni ist es möglich in den Reinickendorfer Bibliotheksstandorten Tegel, Frohnau, Märkisches Viertel, Reinickendorf-West und am Schäfersee E-Book-Reader auszuleihen. Für die Ausleihe wird ein gültiger Bibliotheksausweis benötigt. Die Leihfrist beträgt 28 Tage. Wichtig: Ausleihe und Rückgabe müssen in der gleichen Bibliothek erfolgen.

Weitere Informationen gibt es unter 437 36 80.