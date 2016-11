Starke Mädchen und Frauen

Tegel.

„Dornröschen erwacht …!“ lautet das Motto der 27. Berliner Märchentage, die sich besonders um Mädchen und Frauen in den alten Geschichten drehen. „Rotkäppchen besiegt den Wolf“ heißt eine Märchenstunde für Sieben- bis Zehnjährige am Donnerstag, 10. November, um 9.30 Uhr in der Humboldt-Bilbiothek, Karolinenstraße 19. An Kinder im Alter ab acht Jahren richtet sich die Veranstaltung „Starke Mädchen, kluge Frauen“ am Donnerstag, 17. November, ab 10 Uhr ebenfalls in der Tegeler Bücherei. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Infos zu weiteren Terminen der Reihe gibt es unter http://www.maerchenland-ev.de