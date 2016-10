Zu Besuch in der Kaserne

Berlin: Julius-Leber-Kaserne |

Reinickendorf.

Zu einem Besuch der Julius-Leber-Kaserne lädt am 7. November um 13.30 Uhr der CDU-Abgeordnete Tim-Christopher Zeelen interessierte Reinickendorfer ein. Wie sieht der Alltag vor Ort aus? Welche Arbeitsschwerpunkte hat die Julius-Leber-Kaserne, die die größte Truppenunterkunft in der Hauptstadt ist? Gemeinsam mit Brigadegeneral Michael Matz führt Zeelen übers Gelände und beantwortet Fragen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessenten melden sich bis 28. Oktober an unter

43 77 86 48 oder per E-Mail an info@tim-zeelen.de