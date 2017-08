Zeugenaufruf wegen möglicher Schlägerei: Kritischer Zustand nach Kopfverletzung

Berlin: U-Bahnhof Alt-Tegel |

Tegel. Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine mögliche Schlägerei an der Berliner Straße 1 vor dem dortigen U-Bahn-Eingang am 13. August zwischen 1.30 und 2 Uhr beobachtet haben.

Ein Krankenhaus in Wedding hatte am 16. August die Polizei alarmiert, da dort ein Patient behandelt wird, dessen Zustand sich zunehmend verschlechtert. Eine Ärztin informierte die Polizei, dass der 30-Jährige am Sonntag, 13. August, gegen 2 Uhr mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus kam. Der Rettungsdienst hatte ihn an der Berliner Straße 1 vor einem dortigen U-Bahneingang aufgenommen.Am darauf folgenden Tag wurde der Mann in die Spezialklinik verlegt, wo er seitdem intensivmedizinisch versorgt wird. Eine bisher unbekannte Zeugin gab den Rettungskräften gegenüber an, dass der Verletzte einen Schlag ins Gesicht erhalten habe. Weitere Angaben machte sie nicht. Diese Zeugin, die den Notruf der Feuerwehr gewählt hat, wird dringend gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen.Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1, Am Nordgraben 7, unter

46 64 17 33 15 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.