Ali Güngörmüs live am Herd erleben: Meet & Grill bei REWE Family gewinnen

Wedding. Bei "REWE Family, Dein Familien-Event" am 5. August auf den Zentralen Festplatz gibt es wieder viel zu erleben: Musik, Infos und Aktionen stehen an.

Kochen & Ernährung

Geboten werden Informationen rund ums Thema Kochen und Ernährung, viel Sport zum Mitmachen, Tipps und Tricks rund um Schönheit und Gesundheit sowie viele Künstler, die live auftreten und auf der Bühne für Stimmung sorgen.In der REWE Deine Küche Genuss-Arena servieren die Promi-Köche Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner Informationen und Inspirationen rund um das Thema Kochen und Ernährung. Mit 29 Jahren eröffnete Ali Güngörmus sein erstes eigenes Restaurant in Hamburg. Als erster Koch türkischer Herkunft wurde er mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Er bekocht das Fernsehpublikum in der NDR-Sendung „tipps&trends“ und ist Moderator in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht“. Und wenn er dann noch Zeit hat, coacht er auch schon mal Schauspieler, die einen exzentrischen Koch geben sollen – wie in Fatih Akins Film „Soul Kitchen“.Unter allen Teilnehmern wird ein Meet & Grill für vier Personen verlost.