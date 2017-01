Aus dem Leben der Mischpoke: Lesung in der Humboldt-Bibliothek

Tegel. Turbulente Familiensaga in der Humboldt-Bibliothek: Am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr liest Autorin Marcia Zuckermann aus ihrem neuen Roman „Mischpoke“.

437 36 80 oder Infos unter437 36 80 oder www.stadtbibliothek-reinickendorf.de

Mit Witz, Empathie, nicht ohne eine Spur Tragik erzählt Marcia Zuckermann in „Mischpoke“ von der Familie Kohanim – rund ums Familienoberhaupt Samuel, Gattin Mindel und ihre sieben Töchter. Den Familienroman in bester Tradition jüdischer Erzählkunst würzen die „Berliner Schnauze“ der Autorin und eine große Portion Selbstironie.Marcia Zuckermann lebt und arbeitet als Journalistin und Schriftstellerin in Berlin. Die Lesung in der Humboldt-Bibliothek bildet den diesjährigen Auftakt der Reihe „Lesezeichen – Literatur live in Tegel“. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt vier Euro.