Chorkonzert und Bläserklänge

Berlin: Evangelische Kirchengemeinde Alt-Tegel |

Tegel. Gleich zweimal erklingen am 9. Juli die Instrumente und Stimmen in Tegel. Zunächst gibt es um 16 Uhr in der Dorfkirche Alt-Tegel, Alt-Tegel 37, Werke von Felix Mendelssohn, Charles Villiers Stanford und Lieder der Reformation zu hören. Die Kantorei Alt-Tegel und das Bläserensemble Tegel+ lassen die festlichen Stücke mit Bläsern, Orgel und einem sitmmgewaltigen Chor erklingen. Um 17 Uhr lassen die Bläser und Chöre des Kirchenkreises Reinickendorf an der Greenwichpromenade (an der roten Telefonzelle) Lieder und Choräle erklingen. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, Spenden werden erbeten. asc