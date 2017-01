Das Sony Center in Berlin mausert sich zu einer Touristenattraktion

Das in Berlin-Mitte ansässige Gebäudeensemble "Sony Center" am Potsdamer Platz zählt mit zu den stärksten Anziehungspunkten der Berliner Jugend. Allein die Bauweise des Sony Centers ist mehr als nur ein Foto wert. Sony ist japanischen Ursprungs. Technikbegeisterte Touristen können in einem Hotel im Sony Center übernachten. Auch Wohnungen auf exklusivem Niveau sind im Sony Center zu finden.



Das Sony Center ist vor allem das Wohn-, Arbeits- und Unterhaltungszentrum, wer das Center besichtigt hat weiß, das neben Büros dort vor allem Unterhaltung und Erholung stattfindet, in einem Kino, mehreren Exquisiten Restaurants oder an Multimediaterminals. Dank kabelloser Technologie kann jeder Besucher mit seinem Laptop im Sony Center drahtlos kommunizieren.



Das Sony Center beherbergt das Paradies für Kinder - das LEGOLAND Discovery Centre. Auf rund 3,5 Tausend Quadratmetern präsentieren sich zahlreiche Freizeitattraktionen einer interaktiven Erlebniswelt aus 15 Themenbereichen der Legosteine.

