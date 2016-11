Berlin: Tegeler Seeterrassen |

Tegel. Die Narrenkappe Berlin eröffnet am 18. November ab 19 Uhr (Programmbeginn) die fünfte Jahreszeit mit einem karnevalistischen Programm in den Tegeler Seetarrassen – Palais am See, Wilkestraße 1. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten zu 25 Euro inklusive Tischreservierung können noch unter 743 32 73 bestellt werden. CS