Tegel.

Freie Plätze in ihrem nächsten Gospelworkshop in Tegel haben Kirchenmusiker Patrick Bach und das Musikerpaar Judith und Niko Schlenker im Angebot. Der Kurs findet vom 7. bis 9. Oktober statt und umfasst auch eine Einführung in die Stimmtechnik „Complete Vocal Technique“. Dabei ist es nicht wichtig, ob die Teilnehmer bereits Erfahrung haben oder Anfänger sind. Die klar strukturierte und leicht verständliche Methodik ist für jeden geeignet. Ausführliche Infos und Anmeldung unter www.gospel-workshop.de , per E-Mail an judith@gospel-workshop.de und unter

0173/ 358 96 43.