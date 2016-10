Melodien-Mix mit Zither: Konzert in der Humboldt-Bibliothek

Tegel. Keineswegs nur für Volksmusik eignet sich die Zither. Das können Musikinteressierte bei einem Konzert am 5. November in der Humboldt-Bibliothek feststellen.

„Thüringer Zithermusik“ – der Name klingt erst einmal nach Folklore – und die hat das Ensemble unter der Leitung von Thomas Baldauf natürlich auch im Repertoire. Vor allem kubanische und serbische Volksmusik, aber auch Werke der Klassik von Henry Purcell und Hits von Abba stehen auf dem Programm eines Konzerts am Sonntag, 5. November, um 17.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19.Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen. Infos gibt es unter437 36 80 oder www.stadtbibliothek-reinickendorf.de