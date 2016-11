Berlin: Evangelische Dorfkirche Tegel |

Tegel. Adventsmusik für Flöte, Gambe und Orgel erklingt am Sonnabend, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Evangelischen Dorfkirche Alt-Tegel am Dorfanger. Es musizieren Flötistin Ellen Pabel, Frauke Franck an der Gambe und Heidemarie Fritz an der Orgel. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden für die Kollekte sind willkommen. bm