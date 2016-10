Musikalische Zeitreise

Tegel.

Historische Tänze und Musikstücke von Georg Friedrich Händel und Marie Sallés sind am Mittwoch, 26. Oktober, um 19.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek zu erleben. Zu Gast in der Karolinenstraße 19 ist das Tanzensemble „comtrete(p)s berlin“ unter der Leitung von Ingo Günther. Die Gruppe tritt in historischen Kostümen auf und nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei, die Künstler bitten um eine kleine Spende. Infos gibt es unter437 36 80 oder auf www.stadtbibliothek-reinickendorf.de