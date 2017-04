Neue TalkShow kommt auch nach Reinickendorf

Nach 5 Pilot-Aufzeichnungen und einem erfolgreichen Casting-Gespräch letzter Woche in Alt-Tegel ist es beschlossene Sache: Zum "Talk am Kamin" wird nun auch in Reinickendorf regelmäßig eingeladen. Als Location wurde hierfür das Wirtshaus "Dicke Paula" mit seinen 30 Sitzplätzen gewählt. Das TV-Format verfolgt jedoch ein anderes Konzept, wie eine Sendung aus Hamburg. Den jeweiligen Talkgästen bietet es die einzigartige Möglichkeit, ihre Ideen, Projekte und Produkte dem Publikum unterhaltsam vorzustellen. Dabei sollen z.B. Schriftsteller gerne aus ihren spannendsten Werken lesen, Sportler über ihre größten Herausforderungen plaudern und Start-up Unternehmer über ihre neuesten Kreationen berichten. „Talk am Kamin“ soll ein Event sein, das sowohl beim Publikum als auch bei den Talkgästen immer beste und nachhaltige Eindrücke als eine besondere bezirkliche Bühne von vielen hinterlässt, so Elmar F. Michalczyk als verantwortlicher Redakteur. Damit die gesellschaftliche Verantwortung nicht zu kurz kommt, werden auch bezirkliche "Alltagshelden" vorgestellt. Freie Tickets, Hinweise, Bewerbungen & weitere Informationen unter www.talk-am-kamin.de