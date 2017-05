Preisgekrönte Autorin liest

Tegel.

Die Autorin Eva Menasse ist am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr zu Gast in der Lesezeichen-Reihe der Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19. Sie stellt dort ihren neuen Roman „Tiere für Fortgeschrittene“ vor. Eva Menasse wurde 1970 in Wien geboren, seit 2003 lebt sie als freie Schriftstellerin in Berlin. Für ihren Roman „Quasikristalle“ wurde sie mit dem Gerty-Spies-Literaturpreis, dem österreichischen Alpha-Literaturpreis sowie dem Heinrich-Böll-Preis ausgezeichnet. 2015 war sie Stipendiatin der Villa Massimo in Rom und erhielt für ihr bisheriges Werk den Jonathan-Swift-Preis für Satire und Humor. Der Eintritt zur Lesung kostet sieben, ermäßigt vier Euro. Karten und Infos gibt es unter437 36 80 und www.stadtbibliothek-reinickendorf.de