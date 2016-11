Berlin: Humboldt-Bibliothek |

Tegel. „Das Pfingstwunder“ heißt der neue Roman von Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff, aus dem die Autorin am Mittwoch, 30. November, um 19.30 Uhr in der Humboldt-Bibliothek liest. Der Eintritt zur Veranstaltung in der Bücherstube in der Karolinenstraße 19 kostet sieben, ermäßigt vier Euro. Infos gibt es unter 437 36 80. bm