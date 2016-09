’s wird zunftig: 66. Berliner Oktoberfest auf dem Zentralen Festplatz

Wedding. Das 66. Berliner Oktoberfest findet vom 23. September bis 16. Oktober 2016 auf den Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm statt.

Auf Berlins größter Hauptstadtwies’n sorgen im 85 mal 25 Meter großen Festzelt die Oktoberfestband D’ Chieminger und DJ Hummel für die richtige Stimmung. Dazu gibt es bayerische Spezialitäten wie Hax’n, Hend’l, Leberkäs’, Brez’n und Radi. Alles ist bayerisch geschmückt und ausgestattet: Dirndl und Lederhose sind herzlich willkommen.Original bayerisch geht es auch insbesondere deswegen zu, weil Festzeltwirt Arnold Bergmann gebürtiger Bayer ist, und er sich persönlich mit seinem Team um alle Deko-Elemente liebevoll gekümmert hat. Besonders geeignet ist der Festzelt-Besuch für Firmenfeiern oder Gruppen. Man kann großzügige VIP-Loungen mieten oder eine Reservierung vornehmen, entweder unter

Mittwochs gibt es halbe Preise

0177/ 828 53 87 oder reservierung@bergmannevent.de Das Berliner Oktoberfest wird vom Schaustellerverband Berlin bereits seit 1949 veranstaltet. Auf der „Berliner Wies’n“ gibt es Angebote von 50 Schaustellern für die ganze Familie: Break Dance, Auto Scooter, Kinderkarussells, Verlosungen, Greifer, Darts, Ballwerfen und Schießwagen. Für Essen und Trinken sorgen zahlreiche Gastronomie-Varianten überall auf dem Zentralen Festplatz – von süß bis herzhaft. Mittwochs ist Familientag mit halben Preisen für die Fahrgeschäfte.Der Eintritt zum Fest ist an allen Tagen frei. Lediglich an den Haupttagen (freitags, sonnabends sowie am 3. Oktober) wird für den Besuch im Festzelt (nicht für das Volksfest) ein Eintritt von fünf Euro erhoben. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung ihrer Eltern dennoch freien Eintritt.

Das 66. Berliner Oktoberfest ist mittwochs bis sonntags geöffnet. Beginn ist mittwochs bis sonnabends um 15 Uhr, sonntags sowie am 3. Oktober bereits ab 13 Uhr.