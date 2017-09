Schlager trifft Dirndl: Die radio B2 SchlagerParty XXL mit Top-Stars

Wedding. Wenn Schlager auf Dirndl trifft, gibt es kein Halten mehr. Rein in das Dirndl oder die Lederhose, die Maß in die Hand und feiern.

Deutschlands Schlager-Radio, radio B2 lädt zur radio B2 SchlagerParty XXL auf das Berliner Oktoberfest einn. Mit dabei: Christian Anders, Feuerherz und Nino de Angelo.Er bringt die Masse am 1. Oktober zum Brodeln: Christian Anders („Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“). Ihnen fliegen die Schlagerherzen nur so zu: Die feschen Buben von Feuerherz („Despacito“) bringen das Festzelt am 8. Oktober zum Beben. Und wenn er am 15. Oktober auf der Bühne steht, schmilzt nicht nur das Mikrofon: „Jenseits von Eden“-Sänger Nino de Angelo. Los geht es auf dem Zentralen Festplatz Berlin, Kurt-Schumacher-Damm 207, jeweils um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr.

Karten zu zehn Euro gibt es im Vorverkauf auf www.radioB2.de sowie an der Abendkasse für 15 Euro.

Möchten Sie Karten gewinnen?

Unter allen Teilnehmern werden je Termin dreimal zwei Karten verlost.