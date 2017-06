Schreiben nach einer Krankheit

Tegel.

Im Vorfeld der am 11. Juli beginnenden siebten Reinickendorfer Sprach- und Lesetage startet im Medical Park Berlin Humboldtmühle, An der Mühle 9, am 29. Juni um 10 Uhr eine Reihe von Schreibwerkstätten mit der Psychologin und Autorin Ilke S. Prick. Unter dem Motto „Wohin mein Herz mich trägt“ können die Teilnehmer mit kreativem und biografischem Schreiben auf die Einschnitte durch Krankheiten reagieren. Die kostenlosen Workshops finden am 29. Juni sowie am 6. und 13. Juli jeweils ab 10 Uhr statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter30 02 40 90 00 oder per E-Mail unter j.brodersen@medicalpark.de