Sommerfest im Madi - Zelt der Sinne

Berlin: Madi Zelt der Sinne |

Reinickendorf. Die Sommerpause beenden die Macher des Madi – Zelt der Sinne traditionell mit einem Tag der offenen Tür inklusive Sommerfest. Auf die Besucher warten am Sonntag, 27. August, ab 15 Uhr auf dem Bernhard-Lichtenberg-Platz fernöstliche Köstlichkeiten, ein orientalischer Basar und Interessierte können sich mit Henna bemalen lassen. Für die Kinder steht Schminken auf dem Programm. Zusätzlich treten viele der Künstler aus dem Showprogramm mit Bauchtanz und Jonglage auf und das orientalische Live-Orchester sorgt für musikalische Untermalung. Wer möchte, der kann sich beim Sommerfest die Karten legen lassen und einen Blick in seine Zukunft wagen. Der Eintritt ist frei. my