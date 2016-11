Berlin: Evangelische Dorfkirche Tegel |

Tegel. Zu Musik im Advent lädt die Evangelische Dorfkirche Alt-Tegel ein: am Sonnabend, 26. November, um 18 Uhr spielen Wolfgang Spree auf der Flöte und Heidemarie Fritz an der Orgel vorweihnachtliche Melodien. Am Sonntag, 27. November musizieren Gemeindemitglieder im Rahmen eines Mitmachkonzerts. Der Eintritt ist jeweils frei, Spenden für die Kollekte sind willkommen. bm