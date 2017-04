2 Jahre in Tegel : Super Linda Waxing

Geschäftsführerin ist die Kosmetikerin und Depiladora Cardoso Krüger die ihr Handwerk von der Pike auf gelehnt hat.Das Angebot für die Damen und den Herrn beinhaltet unter anderem das Waxing der Achseln ,der Bikinizone, an Armen und Beinen , der Brust sowie dem Bauch und den Rücken .Nicht zu vergessen sind der Nacken,die Schultern und der Hals .Im Gesicht können die Oberlippe,die Nase,die Wangen,die Augenbraun sowie der Bart gewaxt werden.Augenbraun und Wimpern werden auf Wunsch auch von Ihnen gefärbt.Darüber hinaus wird die klassische Maniküre und Pediküre angeboten .Erfahren Sie mehr unter www.superlinda-waxing .de oder kommen Sie vorbei mit und ohne Termin in die Brunowstr.58 in 13507 Berlin-Tegel .Das profesionelle geschulte Team bestehend aus Camilla , Vanda und Juliete freut sich auf ihren Besuch und gibt Ihnen gern Auskunft .Geöffnet ist Mo.& Mi.von 9-19Uhr , Di.Do.&Fr.von 10-18Uhr sowie am Sa.von 10-16Uhr.In dieser Zeit ist man auch gerne bereit Sie unter der Rufnummer030-55615343 telefonisch zu beraten.Bis zum 10. Juni 2017 gibt es übrings einen Nachlass von 10% auf ein Waxing ihrer Wahl.