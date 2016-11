Krimifuchs: Berliner Krimipreis in Humboldt-Bibliothek übergeben

Tegel. Rainer Wittkamp ist „Krimifuchs 2016“. Den Berliner Krimipreis erhielt der Autor aus den Händen von Kulturstadträtin Katrin Schultze-Berndt (CDU).

Mit der Laudatio des Vize-Feuilletonchefs der „Welt“, Elmar Krekeler, und der anschließenden Übergabe des begehrten „Krimifuchses“ an Rainer Wittkamp fand die 24. Reinickendorfer Kriminacht in der Humboldt-Bibliothek ihren Höhepunkt. Gäste des Abends waren die Autoren Horst Bosetzky alias -ky, Marc Raabe, Jaqueline Nordhorn und Matthias Wittekindt; den musikalischen Rahmen gestaltete das Premier Swingtett. Die Moderation oblag traditionell RBB-Mann Uwe Madel, seines Zeichens "Krimifuchs"-Träger 2010.Wittkamp erhielt den Krimifuchs in der Kategorie „Autoren“ für seine gründlich recherchierten Romane, die mit überzeugenden Charakteren und enormer Spannung aufwarten. Sein Kommissar Nettelbeck ermittelt in Berlin; bisher erschienen die Bände „Schneekönig“, „Kalter Hund“, „Frettchenland“ und in diesem Jahr „Stumme Hechte“.Rainer Wittkamp ist Jahrgang 1956, geboren in Münster/Westfalen und seit 1992 Regisseur diverser TV-Serien, außerdem Producer, Dramaturg und Stoffentwickler. Dem Schreiben widmet er sich seit Mitte der 90er-Jahre. Neben den Krimis hat er diverse Kurzgeschichten und zahlreiche Drehbücher verfasst.