Kronzucker trifft Diepgen

Tegel.

Mit zwei hochkarätigen Gästen wartet die Reihe „Tegeler Gespräche“ in ihrer 52. Ausgabe am 27. Januar auf: dem Journalisten und TV-Moderator Dieter Kronzucker und dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU). Veranstalter ist die CDU Tegel, ein Thema von Vorträgen und anschließendem Austausch lautet „Mission Amerika – hat der Westen ausgedient?“. Außerdem gibt’s eine Fragerunde, Musik und ein gemeinsames Abendessen. Die Berliner Bauernvesper ist im Eintrittspreis von 17,50 Euro enthalten. Termin: Freitag, 27. Januar, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Restaurant „Alter Fritz“ in der Karolinenstraße 12. Karten und Infos gibt es unter496 30 53 oder info@cdu-tegel.de