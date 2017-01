Berlin: Hax'nhaus |

Tegel. Wie geht es weiter in Berlin? Über diese Frage diskutieren CDU-Politiker mit interessierten Gästen am Mittwoch, 25. Januar, ab 19.30 Uhr im Hax’nhaus in Alt-Tegel 2. Zum Gespräch laden Stefan Evers, Generalsekretär der CDU Berlin, die Wahlkreisabgeordneten Stephan Schmidt und Tim-Christopher Zeelen sowie der Bezirksverordnete Björn Wohlert. Interessierte Reinickendorfer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei. bm