Sprechstunde zur Sicherheit

Berlin: Bürgerbüro Tim-Christopher Zeelen |

Reinickendorf.

Jeden Tag wird’s nun später hell – bald müssen viele Kinder ihren Schulweg wieder im Dunkeln antreten. Wo gibt es besonders finstere Ecken, wo funktionieren Laternen nicht, welche Stolperstellen oder Hindernisse nerven? Das will der CDU-Abgeordnete Tim-Christopher Zeelen in seiner nächsten Kindersprechstunde in Erfahrung bringen. Termin des Austauschs zum Thema „Sicherer Schulweg“ ist Mittwoch, 12. Oktober, von 16 bis 17 Uhr im Büro in der Brunowstraße 51. Kinder, Eltern und Großeltern sind willkommen. Um Anmeldung unter info@tim-zeelen.de oder

43 77 86 48 wird gebeten.