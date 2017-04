Tegeler Gespräch mit Rudolf Seiters

Tegel.

Beim 53. Tegeler Gespräch der CDU Tegel am Mittwoch, 17. Mai, ab 18 Uhr im Restaurant "Waldhaus am See", Schwarzer Weg 15, spricht der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Rudolf Seiters, über "Menschlichkeit als Grundwert!". Zudem stellt er seine Autobiographie "Vertrauens Verhältnisse" vor. Seiters war von 1989 bis 1991 Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes sowie von 1991 bis 1993 Bundesinnenminister. Im Eintritt von 17,50 Euro ist die Teilnahme am Grillbüffet enthalten. Die Anmeldung erfolgt unter info@cdu-tegel.de oder per Fax unter496 30 53. Per Post ist eine Anmeldung unter CDU Tegel, "Nordmeile" Oraniendamm 10-6, Aufgang D, 13469 Berlin, möglich.